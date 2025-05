missione culturale verbumlandiart in macedonia del nord a bitola e ohrid

BITOLA ROMA – Pronta per la partenza in MACEDONIA del NORD , sabato 10 maggio, la delegazione dell’associazione CULTURALE salentina VERBUMLANDIART , composta dalla presidente Regina Resta (poetessa e critica letteraria), Maria Pia Turiello (presidente del Comitato scientifico e criminologa forense), on. Mirella Cristina (avvocata e già Parlamentare), Mirjana Dobrilla (poetessa e traduttrice) e dal vicepresidente Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore. La MISSIONE si inserisce nella feconda attenzione di scambio CULTURALE che VERBUMLANDIART Aps da anni riserva alla realtà letteraria dell’area balcanica, con relazioni che l’hanno vista protagonista in Serbia, Croazia, recentemente in Montenegro ed ora in MACEDONIA del NORD , nella bella città di BITOLA , nota per la sua storia, la multiforme vita CULTURALE e le sue splendide architetture. 🔗 Laprimapagina.it

Luca Ciampi in missione in Macedonia per le persone ferite nell'incendio in discoteca - È atterrato in Italia intorno a mezzanotte di mercoledì 19 marzo, il volo dell’Aeronautica Militare partito martedì da Pisa per un’operazione di evacuazione medica in Macedonia del Nord. A bordo, quattro persone rimaste ferite nell’incendio di una discoteca nella cittadina macedone di Kocani... 🔗arezzonotizie.it