MillionDay 8 Maggio 2025 | Diretta Estrazioni e Numeri Vincenti di oggi

Appuntamento imperdibile con le Estrazioni del MillionDayoggi, 8 Maggio2025, segui con noi in Diretta i NumeriVincenti delle Estrazioni delle ore 13:00 e 20:30, comprese le Estrazioni speciali del MillionDay Extra. Scopri subito se sei tra i fortunati vincitori!IndiceEstrazione MillionDay 8 Maggio2025 – Ore 13:00Estrazione MillionDay EXTRA 8 Maggio2025 – Ore 13:00Estrazione MillionDay 8 Maggio2025 – Ore 20:30Estrazione MillionDay EXTRA 8 Maggio2025 – Ore 20:30Come Funziona il MillionDay?Come Si Vince al MillionDay?Quando Saranno le Prossime EstrazioniMillionDay?FAQ – Domande Frequenti su MillionDayConclusioneEstrazione MillionDay 8 Maggio2025 – Ore 13:00Ecco la combinazione vincente dell’estrazione MillionDay di oggi alle 13:00:Numeri estratti: X X X X XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei Numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUIEstrazione MillionDay EXTRA 8 Maggio2025 – Ore 13:00Scopri anche i NumeriVincenti dell’estrazione Extra delle 13:00:Numeri estratti: X X X X XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei Numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUILEGGI ANCHE: Estrazioni Lotto 26 Aprile 2025: NumeriVincenti, SuperEnalotto e 10eLottoEstrazione MillionDay 8 Maggio2025 – Ore 20:30La seconda estrazione della giornata:Numeri estratti: X X X X XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei Numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUIEstrazione MillionDay EXTRA 8 Maggio2025 – Ore 20:30NumeriVincentiMillionDay Extra delle 20:30:Numeri estratti: X X X X XIn caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei Numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUICome Funziona il MillionDay?MillionDay è il gioco che ti permette di vincere fino a 1 milione di euro ogni giorno! Partecipare è semplice:Scegli 5 Numeri da 1 a 55. 🔗.com

