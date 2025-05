Meloni scrive una lettera al nuovo papa Leone XIV | il testo integrale

A poco più di un’ora dall’elezione del nuovo papa , la premier Giorgia Meloni gli ha già scritto una lettera rievocando «il legame indissolubile che l’Italia ha col vicario di Cristo» e menzionando «quella pace di cui il mondo ha disperato bisogno» che Robert Francis Prevost, ora papa Luigi XIV, ha più volte invocato durante il suo primo discorso dalla Loggia delle Benedizioni. Ecco il testo integrale della missiva. papa Leone XIV (Imagoeconomica).Il testo della lettera di Meloni al nuovo papa «Santo Padre,Le porgo le felicitazioni mie personali e del governo italiano per la sua elezione al soglio di Pietro. I signori cardinali, guidati dallo Spirito Santo, hanno individuato nella sua persona la guida della Chiesa universale. Lo hanno fatto consapevoli del fatto che il mondo sta affrontando un “tornante della storia tanto difficile quanto complesso”, come ha ricordato il cardinale decano nell’omelia pronunciata durante la messa pro eligendo romano pontifice, caratterizzato da sfide epocali che mettono in discussione le nostre certezze e richiamano chiunque ha responsabilità a scelte coraggiose per il bene dei popoli. 🔗 Lettera43.it

Roma, il caso della bambina allontanata dalla madre perché il padre è a processo per violenza: il condominio scrive una lettera a Meloni - Continua la mobilitazione del condominio del quartiere di Monteverde a Roma per il caso di Stella, la bambina di 5 anni trasferita in una casa famiglia perché il padre è a processo per violenza domestica e la madre è stata identificata da una consulente ctu come figura che avrebbe le trasmesso il rifiuto genitoriale e l’avrebbe esposta al trauma. I condomini hanno deciso di scrivere una lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in difesa della donna e per far tornare la piccola a casa. 🔗open.online