Meloni | Gli italiani guarderanno a Leone XIV come guida e punto di riferimento | Mattarella | Lascerà acceso un faro sui più deboli

Il presidente della Repubblica e il premier italiani hanno inviato al nuovo messaggi di felicitazione per la salita al soglio pontificio

Giorgia Meloni al Papa: "Gli italiani guarderanno a lei come guida e punto di riferimento" - Il premier italiano ha inviato al nuovo Pontefice una lettera e si è felicitata anche con un post social

