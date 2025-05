Meloni al Papa | richiamo potente a pace

22.42 "In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace , alla fraternità e alla responsabilita". Lo scrive la premier Meloni , che rivolge "i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l'inizio del suo pontificato". "Un'eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l'Italia guarda con rispetto e speranza", aggiunge Meloni . 🔗 Servizitelevideo.rai.it

La politica italiana si congratula con Robert Francis Prevost, eletto 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica. “Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l’inizio del suo pontificato. n un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un’eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l’Italia guarda con rispetto e speranza” ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 lapresse.it

“In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. 🔗ilfattoquotidiano.it