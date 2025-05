Meloni a Papa Leone XIV | C’è un disperato bisogno di pace

Roma, 8 maggio 2025 – “Santo Padre, Le porgo le felicitazioni mie personali e del governo italiano per la sua elezione al Soglio di Pietro”. È quanto si legge nella lettera inviata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a sua Santità PapaLeone XIV. “I signori cardinali, guidati dallo Spirito Santo, hanno individuato nella sua persona la guida della Chiesa universale – aggiunge la Premier -. Lo hanno fatto consapevoli del fatto che il mondo sta affrontando un tornante della storia tanto difficile quanto complesso, come ha ricordato il cardinale decano nell’omelia pronunciata durante la messa pro eligendo romano Pontifice, caratterizzato da sfide epocali che mettono in discussione le nostre certezze e richiamano chiunque ha responsabilità a scelte coraggiose per il bene dei popoli. 🔗Cdn.ilfaroonline.it

(Adnkronos) – L'Italia garantirà impegno per pace, diritti inviolabili, dignità e libertà'. Lo assicura il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Leone XIV. "Nel partecipare al 'gaudium magnum' annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidi […]

Giorgia Meloni è u novu Papa Leone XIV: un missaghju di speranza - L'annunziu recente di l'elezzione di u Papa Leone XIV hà suscitatu un'onda d'emuzione è di speranza in u mondu sanu, è in particulare in Italia. A Prima Ministra Giorgia Meloni hà vulsutu sprime i so ... 🔗notizie.it