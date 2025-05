Roma, 8 mag. (askanews) – “La nostra casa si fonda sulla sintesi straordinaria tra fede e ragione. Sintesi che ha permesso alla civiltà italiana ed europea di concepire un mondo nel quale la persona è centrale, la vita è sacra, gli uomini sono liberi e di eguale dignità, lo Stato e la Chiesa sono distinti ma si rispettano reciprocamente, e crescono insieme. Civiltà che rispetta le identità altrui senza però rinnegare la propria, e che costruisce pace laddove altri seminano morte e distruzione. pace di cui il mondo ha disperato bisogno e che Lei, d alla Loggia della bene dizioni, ha invocato più volte, richiamando l’incessante e instancabile azione portata avanti dal compianto Papa Francesco”. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , in una lettera inviata a papa Leone XIV. L'articolo Meloni a Leone XIV: bene richiamo alla pace , mondo ne ha bisogno proviene da Ildenaro. 🔗 Ildenaro.it

Giorgia Meloni invia una lettera di congratulazioni a Papa Leone XIV - "Santo Padre, Le porgo le felicitazioni mie personali e del Governo italiano per la Sua elezione al Soglio di Pietro". Inizia così una lettera che la premier Giorgia Meloni ha inviato a Sua Santità Papa Leone XIV, firmandola "con affetto filiale". Nella lettera Meloni afferma che "il mondo ha disperato bisogno" di pace, che "Lei, dalla Loggia della Benedizioni, ha invocato più volte, richiamando l'incessante e instancabile azione portata avanti dal compianto Papa Francesco". 🔗 quotidiano.net

Il messaggio di Mattarella al nuovo Papa Leone XIV. Meloni: “Un potente richiamo alla pace” - “In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. 🔗ilfattoquotidiano.it