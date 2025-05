Maura Delpero è la prima donna a vincere il David alla Miglior regia

(Adnkronos) –MauraDelpero è la primadonna in 70 anni di storia dei David di Donatello a vincere il premio per la Migliorregia. “Dobbiamo molto al cinema documentaristico perché ha aperto alle donne e questa cinquina ci dice tantissimo”, dice la regista nel ricevere il premio per ‘Vermiglio’ sul palco della 70esima edizione dei David di Donatello. Per lo stesso film, nel corso della serata, Delpero ha vinto anche il premio per la Miglior sceneggiatura originale. “Penso che questo premio sia un bellissimo segnale di resistenza al rischio omologazione del linguaggio. Quando ho pensato di scrivere ‘Vermiglio’ mi hanno chiesto se non fosse anacronistico un film sulla Seconda Guerra Mondiale: ho detto che ‘la guerra purtroppo è un tema sempre attuale. ‘Vermiglio’ è un film convintamente antimilitarista e racconta di quando la guerra ce l’avevamo noi in casa”, ha detto sul palco. 🔗Ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maura Delpero è la prima donna a vincere il David alla Miglior regia - (Adnkronos) – Maura Delpero è la prima donna in 70 anni di storia dei David di Donatello a vincere il premio per la Miglior regia. "Dobbiamo molto al cinema documentaristico perché ha aperto alle donne e questa cinquina ci dice tantissimo", dice la regista nel ricevere il premio per 'Vermiglio' sul palco della 70esima edizione […] 🔗periodicodaily.com

Padova, donna sequestrata e violentata: aggressore scarcerato giorno prima - E' accusato di aver sequestrato e violentato una donna albanese sotto la minaccia di una pistola. Un cittadino kossovaro, di 36 anni e plurigiudicato, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova. La vittima una donna albanese che, contattata telefonicamente dall’uomo (a lei sconosciuto) che affermava di avere importanti notizie riguardo al figlio diciottenne, era stata convinta a scendere in strada per venire poi costretta a seguirlo in un appartamento nel quartiere Palestro. 🔗tg24.sky.it © tg24.sky.it - Padova, donna sequestrata e violentata: aggressore scarcerato giorno prima

"Un incontro per ispirare i giovani": a Forlì Amalia Ercoli Finzi, la prima donna laureata in ingegneria aeronautica in Italia - "Donne al timone: l'ingegno femminile per un futuro sostenibile" è il titolo del prossimo appuntamento di "Officina Forlì: Idee per una città che cambia", il ciclo di incontri organizzato dall'associazione Officina delle Idee. Lunedì 24 febbraio, a partire dalle ore 19:30, l'Ottantadue Club di... 🔗forlitoday.it © forlitoday.it - "Un incontro per ispirare i giovani": a Forlì Amalia Ercoli Finzi, la prima donna laureata in ingegneria aeronautica in Italia

Se ne parla anche su altri siti

Maura Delpero è la prima donna a vincere il David alla Miglior regia; David. Maura Delpero prima regista premiata ai David. Germano: “I palestinesi meritano dignità”; David di Donatello, tutti i premi: per la prima volta miglior regia a una donna, Maura Delpero. Miglior attrice Tecla Insolia; miglior attore Elio Germano. Premio alla Carriera a Pupi Avati; Notizie dal Quotidiano di Sicilia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Maura Delpero è la prima donna a vincere il David alla Miglior regia - (Adnkronos) – Maura Delpero è la prima donna in 70 anni di storia dei David di Donatello a vincere il premio per la Miglior regia. "Dobbiamo molto al cinema documentaristico perché ha aperto alle donn ... 🔗msn.com

Vermiglio: anche la regista Maura Delpero tra gli evacuati dell'incendio di Los Angeles - La campagna promozionale per l'ingresso di Vermiglio nella cinquina degli Oscar 2025 per il miglior film in lingua non inglese ha condotto la regista Maura Delpero a Los Angeles, mettendola a ... 🔗msn.com

Vermiglio, il film di Maura Delpero, candidato a 14 David di Donatello - Il lungometraggio è in lizza come miglior film, Maura Delpero figura nella cinquina che si contenderà la statuetta della miglior regia, mentre Martina Scrinzi, artista trentina, è tra le ... 🔗rainews.it