Maura Delpero è la prima donna a vincere il David alla Miglior regia

(Adnkronos) – Maura Delpero è la prima donna in 70 anni di storia dei David di Donatello a vincere il premio per la Miglior regia. "Dobbiamo molto al cinema documentaristico perché ha aperto alle donne e questa cinquina ci dice tantissimo", dice la regista nel ricevere il premio per 'Vermiglio' sul palco della 70esima edizione.

Maura Delpero è la prima donna a vincere il David alla Miglior regia - (Adnkronos) –Maura Delpero è la prima donna in 70 anni di storia dei David di Donatello a vincere il premio per la Miglior regia. “Dobbiamo molto al cinema documentaristico perché ha aperto alle donne e questa cinquina ci dice tantissimo”, dice la regista nel ricevere il premio per ‘Vermiglio’ sul palco della 70esima edizione dei David di Donatello. Per lo stesso film, nel corso della serata, Delpero ha vinto anche il premio per la Miglior sceneggiatura originale. 🔗ildenaro.it

