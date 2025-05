Mattatoio del Casentino l' Unione dei Comuni | Da Vagnoli una polemica che sorprende

Al via la task force Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno /Unione dei Comuni Montani del Casentino per dare forma alle attività di manutenzione ordinaria - Arezzo, 31 marzo 2025 – Al via la task force Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno /Unione dei Comuni Montani del Casentino per dare forma alle attività di manutenzione ordinaria, previste nella convenzione, sottoscritta dai due Enti, con un investimento complessivo di 320 mila euro. Gli interventi, programmati per prevenire il rischio idrogeologico e migliorare il deflusso delle acque, attraverso il controllo della vegetazione, interesseranno 25 km di tratti del reticolo idrografico, saranno progettati e diretti dai tecnici consortili e verranno eseguiti dagli operai del settore ... 🔗lanazione.it