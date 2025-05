Mattarella scrive a Papa Leone XIV | Auguri per un lungo e fecondo pontificato

Roma, 8 maggio 2025 – “Nel partecipare al ’gaudium magnum’ annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidi Auguri per un lungo e fecondopontificato, oltre che per il benessere spirituale e personale di Vostra Santità”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera inviata al nuovo Papa, Leone XIV.“Gli italiani hanno vissuto in spirito di spontanea e profonda adesione il dolore per la scomparsa di Papa Francesco – aggiunge Mattarella -. All’inizio di un nuovo cammino di servizio petrino all’unita della Chiesa, fin d’ora desideriamo accompagnare Vostra Santità, certi che a nessuna donna e a nessun uomo di buona volontà, mancheranno la preghiera e l’affettuosa vicinanza del Papa”. 🔗Cdn.ilfaroonline.it

Ne parlano su altre fonti

Meloni scrive una lettera al nuovo papa Leone XIV: il testo integrale - A poco più di un’ora dall’elezione del nuovo papa, la premier Giorgia Meloni gli ha già scritto una lettera rievocando «il legame indissolubile che l’Italia ha col vicario di Cristo» e menzionando «quella pace di cui il mondo ha disperato bisogno» che Robert Francis Prevost, ora Papa Luigi XIV, ha più volte invocato durante il suo primo discorso dalla Loggia delle Benedizioni. Ecco il testo integrale della missiva. 🔗lettera43.it

Il messaggio di Mattarella al nuovo Papa Leone XIV. Meloni: “Un potente richiamo alla pace” - “In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fuga dei cervelli, il papà ricercatore scrive a Mattarella: “Mio figlio in Danimarca per sfuggire all’Italia che umilia i giovani” - "Le scrivo come ricercatore italiano, ma soprattutto come padre di un giovane neolaureato". Con queste parole, Fabio Di Felice, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e membro della Federazione Gilda Unams, ha inviato una lettera al presidente Sergio Mattarella.L'articolo Fuga dei cervelli, il papà ricercatore scrive a Mattarella: “Mio figlio in Danimarca per sfuggire all’Italia che umilia i giovani” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mattarella scrive a Papa Leone XIV: Auguri per un lungo e fecondo pontificato; Mattarella: che la missione di Papa Leone XIV porti dialogo, giustizia e pace. Meloni: «C’è disperato bisogno di pace». Messaggi da Trump, vertici Ue, Zelensky e Putin; Papa Leone XIV, il messaggio di Mattarella e Meloni; Il messaggio di Mattarella al nuovo Papa Leone XIV. Meloni: “Un potente richiamo alla pace”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Leone XIV, le reazioni da Mattaella a Putin e Zelensky. Meloni gli scrive: "C'è disperato bisogno di pace" - Le reazioni politiche all'elezione del nuovo Papa Leone XVI Robert Francis Prevost: la voce dei politici da Italia, Europa e Mondo. Scopri che cosa hanno detto. 🔗gazzetta.it

Mattarella scrive a Leone XIV: pace evocata è speranza dell’umanità - Roma, 8 mag. (askanews) – La “pace” evocata “con forza” nel primo messaggio dal nuovo Papa “è la speranza dell’umanità intera”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messagg ... 🔗askanews.it

Il messaggio di Mattarella al nuovo Papa Leone XIV. Meloni: “Un potente richiamo alla pace” - Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l’inizio del suo pontificato. In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente ... 🔗ilfattoquotidiano.it