Mattarella scrive a Leone XIV | pace evocata è speranza dell’umanità

Roma, 8 mag. (askanews) – La “pace” evocata “con forza” nel primo messaggio dal nuovo Papa “è la speranzadell’umanità intera”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Leone XIV per la sua elezione. “Vostra Santità è chiamata ad un compito imprescindibile e oggi ancor più necessario. Le giungano i più fervidi e sinceri voti augurali miei personali e dell’intera Nazione italiana affinché attraverso la Sua alta missione possano prevalere sempre dialogo, giustizia e pace”, aggiunge il capo dello Stato. “In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone”, evidenzia ancora Mattarella. 🔗Ildenaro.it