Mattarella | Papa faro sui più deboli

22.15 Il Presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di auguri e sostegno a Papa Leone XIV. "In questo momento storico in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani" dove sono gli innocenti a soffrire più duramente. "Sono certo che la lunga esperienza nel Sud del mondo che Vostra Santità ha maturato anche in veste di missionario manterrà acceso quel faro verso i più deboli e dimenticati che Papa Francesco aveva voluto illuminare fin dall'inizio del proprio Pontificato", ha scritto Mattarella. 🔗Servizitelevideo.rai.it

Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost: si chiama Leone XIV ed è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì 🔗xml2.corriere.it

Dagli innumerevoli incontri con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, agli incontri iconici con alcuni leader mondiali, passando per alcune immagini storiche come quelle durante la pandemia da Covid-19. Il Pontificato di Papa Francesco, Jorge Maria Bergoglio, è stato segnato da diversi momenti cruciali. Non da ultimo, il suo lungo ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. 🔗lapresse.it

ROMA (ITALPRESS) – “Nel partecipare al “gaudium magnum” annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidi auguri per un lungo e fecondo pontificato, oltre che per il benessere spirituale e personale di Vostra Santità. Gli italiani hanno vissuto in spirito di spontanea e profonda adesione il dolore per la scomparsa di papa Francesco. 🔗ildenaro.it

