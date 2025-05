Mattarella a Leone XIV | fervidi auguri per un lungo e fecondo pontificato

Roma, 8 mag. (askanews) – “Nel partecipare al ‘gaudium magnum’ annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidiauguri per un lungo e fecondopontificato, oltre che per il benessere spirituale e personale di Vostra Santità”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Papa Leone XIV appena eletto. “Gli italiani hanno vissuto in spirito di spontanea e profonda adesione il dolore per la scomparsa di papa Francesco – scrive ancora il capo dello Stato -. All’inizio di un nuovo cammino di servizio petrino all’unità della Chiesa, fin d’ora desideriamo accompagnare Vostra Santità, certi che a nessuna donna e a nessun uomo di buona volontà, mancheranno la preghiera e l’affettuosa vicinanza del Papa”. 🔗Ildenaro.it

Il messaggio di Mattarella al nuovo Papa Leone XIV. Meloni: “Un potente richiamo alla pace” - “In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. 🔗ilfattoquotidiano.it

Leone XIV: origine e significato del nome scelto dal nuovo Papa - Con la sua prima apparizione pubblica, il neoeletto Pontefice Robert Francis Prevost ha scelto un nome importante e ricco di storia: Papa Leone XIV. Un nome che richiama 13 predecessori, tra i quali alcuni tra i più influenti della storia della Chiesa. Ma cosa significa questo nome? E perché è così simbolico?Il significato del nome “Leone”Il nome Leone deriva dal latino Leo, che significa proprio “leone”, simbolo di forza, coraggio, regalità e autorità spirituale. 🔗notizieaudaci.it

Il nuovo Papa è l'americano Prevost, Leone XIV. La preghiera per la pace e il grazie a Bergoglio: «Costruiamo ponti». Stasera la cena con i cardinali. Trump: «Un onore» | Il primo discorso da Pontefice - Il nuovo Papa è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì 🔗xml2.corriere.it

