Marina Berlusconi | Preoccupata dall’operato di Trump speriamo in un miracolo di Papa Leone XIV

Durante l’inaugurazione della nuova libreria Rizzoli nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, MarinaBerlusconi ha espresso forti timori sull’operato di Donald Trump. «Sono Preoccupata in generale per quello che fa. E obiettivamente quelle che erano solo preoccupazioni fino a poco tempo fa, durante la campagna elettorale, si sono purtroppo trasformate in realtà», ha affermato la presidente di Fininvest e Mondadori. Ha poi osservato come le scelte compiute nei primi mesi di presidenza abbiano avuto effetti destabilizzanti: «Sono bastati davvero pochi giorni, stiamo parlando dei primi 100 giorni, per far vacillare quelle che erano le certezze su cui era stato costruito l’ordine politico ed economico del dopoguerra e per infliggere obiettivamente un colpo durissimo alla credibilità dell’America e quindi dell’Occidente». 🔗Lettera43.it © Lettera43.it - Marina Berlusconi: «Preoccupata dall’operato di Trump, speriamo in un miracolo di Papa Leone XIV»

