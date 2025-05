Manager di Musk a Roma i sospetti di M5S e Pd

Pd e M5S accendono un faro sulla partecipazione oggi di un’alta dirigente di SpaceX, ovvero Stephanie Bednarek, vicepresidente del reparto vendite, alla seconda edizione dell’AeroSpace Power Conference, organizzata dall’Aeronautica militare a Roma e inaugurata ieri dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.Interrogazione del Pd sulla presenza della Manager di Musk a Roma“Sono ormai quattro giorni che chiediamo, senza ricevere risposta, a quale titolo la vicepresidente delle vendite commerciali di SpaceX partecipi all’evento organizzato dall’Aeronautica Militare sull’evoluzione del dominio spaziale: è presente come sponsor o come fornitore? A questa ambiguità si aggiunge un altro fatto grave: perché il rappresentante di Elon Musk in Italia, attraverso il social X, afferma che la Marina Militare italiana sarebbe tecnologicamente inferiore persino all’esercito degli Houthi? Siamo forse di fronte a nuove indebite pressioni e ingerenze sulle scelte strategiche e operative delle nostre Forze Armate?”. 🔗Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Manager di Musk a Roma, i sospetti di M5S e Pd

