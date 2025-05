Mafia | The Old Country non sarà un gioco open world conferma 2K Games nel nuovo video diario

2K Games ha finalmente svelato dettagli cruciali su Mafia: The Old Country, il nuovo capitolo della celebre saga crime. Con un nuovovideodiario dietro le quinte, Hangar 13 ha confermato che il gioco non saràopenworld, bensì un’esperienza narrativa guidata e strutturata, incentrata sulla storia e sull’immersione. Ambientato nella suggestiva Sicilia del 1900, il titolo punta tutto su autenticità, atmosfera cinematografica e una trama intensa che promette di lasciare il segno.Come abbiamo visto con il nuovo trailer gameplay, il cuore del racconto sarà Enzo Favara, un giovane cresciuto nella brutalità delle miniere di zolfo, venduto da bambino come manodopera usa e getta. Spinto dalla disperazione, Enzo si rifugia nel crimine, trovando nella famiglia mafiosa dei Torrisi una nuova identità. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - Mafia: The Old Country non sarà un gioco open world, conferma 2K Games nel nuovo video diario

Una delle fughe di notizie più interessanti delle ultime ore riguarda Mafia: The Old Country, il nuovo capitolo della celebre saga crime targata 2K e Hangar 13. Secondo quanto apparso sulla pagina spagnola di Steam, il gioco dovrebbe uscire ufficialmente l’8 agosto 2025. Anche se la data non è stata annunciata pubblicamente dagli sviluppatori, il post sembra essere sfuggito per errore, rivelando di conseguenza in anticipo un’informazione che era probabilmente destinata a un annuncio più orchestrato. 🔗game-experience.it

Hangar 13 e 2K hanno deciso di svelare prezzo e contenuti delle due edizioni ufficiali di Mafia: The Old Country, confermandosi una delle uscite narrative più attese dell’anno. Il titolo arriverà nella giornata dell’8 Agosto 2025 PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam e GeForce Now).Dopo la pubblicazione del nuovo trailer gameplay con la data di uscita, grazie a VGC scopriamo che il gioco sarà disponibile in due versioni: la Standard Edition, proposta a un prezzo contenuto di 49,99€, e la Deluxe Edition, venduta a 59,99€. 🔗game-experience.it

Con un nuovo trailer gameplay pubblicato ufficialmente da 2K e dal team di sviluppo durante il PAX East, Mafia: The Old Country si è mostrato in tutto il suo crudo realismo, confermando anche la data di uscita: 8 agosto 2025. Il gioco rappresenta un ritorno alle origini della saga Mafia, ambientando la sua storia nei vicoli polverosi e nei paesaggi rurali della Sicilia dei primi del Novecento, cuore oscuro del crimine organizzato. 🔗game-experience.it

