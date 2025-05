Ma quale mediazione di Meloni Italia e Ue pensano solo al riarmo Parla il segretario della Presidenza del Senato e capogruppo M5S in Commissione politiche Ue Lorefice

L’Europa non chiude le porte ai negoziati con gli Usa sui dazi. Ma intanto si prepara alla controffensiva. L’Ue presenterà un ricorso formale all’Organizzazione mondiale del commercio contro gli Stati Uniti, contestando i dazi annunciati da Donald Trump. E ha stilato una nuova maxi-lista di controdazi per rispondere alle tariffe ‘reciproche’ e sulle auto annunciate dagli Stati Uniti dal valore di 100 miliardi circa.Pietro Lorefice, segretariodellaPresidenza del Senato e capogruppo M5S in Commissionepolitiche Ue, che ne pensa?“L’Ue sta adottando un fisiologico atteggiamento muscolare da contrapporre a Trump. E ci può stare, visto che il grosso della trattativa passa ancora per le minacce. Il problema è che l’Ue è gravemente assente nelle altre due questioni che normalmente bisogna affrontare quando c’è una guerra commerciale: investire nello sviluppo industriale europeo, per raggiungere quell’innovazione e quel valore aggiunto indispensabili per aiutare le imprese a esportare verso altri mercati mondiali; investire nelle economie europee e nel welfare europeo, per alimentare la domanda interna, sostenere i consumi e la crescita del Pil. 🔗Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Ma quale mediazione di Meloni. Italia e Ue pensano solo al riarmo”. Parla il segretario della Presidenza del Senato e capogruppo M5S in Commissione politiche Ue, Lorefice

