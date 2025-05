M Night Shyamalan dirige Remain | data di uscita cast e dettagli del film con Jake Gyllenhaal

Warner Bros. fissa la data di uscita per Remain, l'atteso thriller soprannaturale diretto da M. NightShyamalan e interpretato da JakeGyllenhaal. La Warner Bros. Pictures ha ufficializzato la data di uscita di Remain, il nuovo thriller romantico e soprannaturale diretto da M. NightShyamalan: il film debutterà al cinema il 23 ottobre 2026. Il progetto rappresenta il secondo titolo del regista sotto l'egida Warner, dopo il passaggio dallo storico sodalizio con Universal Pictures, con cui aveva firmato successi come Split, Glass, Old e Knock at the Cabin. La sua prima uscita con Warner, Trap, ha incassato circa 84 milioni di dollari in tutto il mondo. La data scelta per Remain coincide con quella del prossimo film di Jordan Peele, distribuito da . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - M. Night Shyamalan dirige Remain: data di uscita, cast e dettagli del film con Jake Gyllenhaal

Su questo argomento da altre fonti

Mister Movie | M. Night Shyamalan svela il titolo e i dettagli della trama intricata del nuovo film “Remain” - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. M. Night Shyamalan e Nicholas Sparks uniscono le forze per il romanzo e film "Remain" con Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor, un thriller romantico con colpi di scena. 🔗mistermovie.it

Alicia Vikander non sarà nel film di M. Night Shyamalan - La star premio Oscar non farà parte del cast del nuovo film del regista de Il sesto senso. Inizialmente annunciata come co-protagonista del film, Alicia Vikander non dovrebbe recitare nel prossimo progetto diretto dal regista di Bussano alla porta e Split M. Night Shyamalan. Vikander avrebbe dovuto recitare in Remain al fianco di Jake Gyllenhaal ma l'attrice, secondo l'ultimo report sul casting, pare non faccia più parte del progetto. 🔗movieplayer.it

Il Sesto Senso: l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray del cult di M. Night Shyamalan in sconto su Amazon - Oggi vi segnaliamo che l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray de Il Sesto Senso è attualmente scontata su Amazon. L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray de Il Sesto Senso è in offerta su Amazon. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarla a 20,24€ con uno sconto del 19% sul prezzo sul prezzo più basso degli ultimi 30gg indicato (24,99€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o . 🔗movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

M. Night Shyamalan dirige Remain: data di uscita, cast e dettagli del film con Jake Gyllenhaal - La Warner Bros. Pictures ha ufficializzato la data di uscita di Remain, il nuovo thriller romantico e soprannaturale diretto da M. Night Shyamalan: il film debutterà al cinema il 23 ottobre 2026. Il p ... 🔗msn.com

Remain: svelata la trama del nuovo film di M. Night Shyamalan con Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor - Remain è stato sviluppato dal regista M. Night Shyamalan insieme allo scrittore de Le pagine della nostra vita Nicholas Sparks. 🔗cinematographe.it

Remain: svelati i primi dettagli sul film di M Night Shyamalan e Nicholas Sparks! - Conclusa la parentesi con l'ultimo film, Trap, il maestro dei colpi di scena M. Night Shyamalan è già al lavoro su un nuovo progetto. Questa volta, il regista collaborerà con Nicholas Sparks ... 🔗cinema.everyeye.it