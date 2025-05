lupi la chiesa ci sorprende sempre leone xiv sarà un papa sociale

Robert Prevost è papa Leone XIV. Il vescovo Anselmi: "Elezione lampo, indice di grande unità nella Chiesa" - Il nuovo pontefice è Leone XIV: questo il nome scelto dallo statunitense Robert Francis Prevost. Dopo la fumata bianca giunta pochi minuti dopo le 18 di giovedì, al termine di uno dei Conclavi più brevi dell'epoca recente, i fedeli cattolici in piazza, ma anche a distanza, hanno atteso con... 🔗 riminitoday.it

Perché Prevost ha scelto di chiamarsi Leone XIV? Il nome del Papa e l’omaggio (possibile) alla dottrina sociale della Chiesa - Robert Francis Prevost, appena eletto al soglio pontificio, ha deciso di utilizzare il nome di Leone XIV. Sarà lui stesso a spiegare presto le ragioni della scelta, ma l’ipotesi che abbia voluto rendere omaggio a Leone XIII appare quanto mai plausibile. Se il primo Papa Leone della storia va ricercato addirittura nel quarto secolo, l’ultimo, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu eletto 256° vescovo di Roma il 20 febbraio 1878 e rimase in carica fino alla sua morte, avvenuta nel 1903. 🔗 open.online

Robert Francis Prevost, chi è il nuovo Papa Leone XIV, che segna la vittoria di Trump: accusato di aver coperto casi di pedofilia nella Chiesa e "meno favorevole alla lobby LGBTQ+ rispetto e Bergoglio" - Robert Francis Prevost nuovo Papa come anticipato da Il Giornale d'Italia È l'americano Robert Francis Prevost il nuovo Papa eletto giovedì 8 maggio 2025 con il nome di Leone XIV, come anticipato da Il Giornale d'Italia. Il nuovo Vescovo di Roma è nato a Chicago, nell'Illinois, ma ha doppia c 🔗ilgiornaleditalia.it