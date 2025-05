Luciano Darderi sera romana vincente contro Bu | avanza agli Internazionali d’Italia

7-6(4) 6-3: questo il punteggio con il quale Luciano Darderi batte il cinese Yunchaokete Bu, si prende le chiavi del Foro Italico di Roma e le chiude, almeno per questa notte. Il classe 2002 di Villa Gesell fa il suo esordio vincente agli Internazionali d’Italia, firma la telecamera con un “Roma ti amo” e si guadagna un appuntamento con Jack Draper al secondo turno (e, dato lo stato del britannico, sarà impresa improba).Il primo game nel quale qualcosa accade è il terzo: Darderi sbaglia una facile volée e concede a Bu la palla break, che non va a segno causa dritto in rete. Dopo questa fase non succede più nulla di particolarmente vivace per lungo tempo, poi, sul 4-4, l’italiano inizia ad avere qualche piccolo segno di difficoltà. Doppio fallo, poi 15-30, ma si salva, quindi sul 5-5 0-15 doppio fallo per lo 0-30, recupero, ma palla corta sul nastro per il 30-40. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi, sera romana vincente contro Bu: avanza agli Internazionali d’Italia

