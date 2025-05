Lucia Bronzetti spreca un’occasione e perde nettamente contro Laura Siegemund a Roma nel 2 turno

LuciaBronzetti si ferma al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. La n.58 del mondo avrebbe dovuto affrontare la forte ceca Karolina Muchova, ma per l’infortunio di quest’ultima è subentrata la tedesca LauraSiegemund (n.101 del mondo), lucky-loser. Una grande chance per Lucia, al cospetto di un’avversaria alla portata. La Romagnola, però, ha finito per smarrirsi in campo, finendo per andare spesso in confusione e mettendo nelle migliori condizioni la tedesca per colpire. In questo modo si è materializzato un 6-2 6-2 in 1 ora e 12 minuti di partita.Nel primo set la tedesca ci mette poco a far capire l’antifona. Variando tanto il ritmo, Siegemund provoca gli errori di Bronzetti e il terzo game è quello del break. Lucia si costruisce tre opportunità consecutive del contro-break, ma Siegemund trova sempre la soluzione per sorprendere l’azzurra. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Lucia Bronzetti spreca un’occasione e perde nettamente contro Laura Siegemund a Roma nel 2° turno

