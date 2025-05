Lucescu non ha dubbi | Pippo Inzaghi? Ha dimostrato di essere bravo quanto suo fratello Simone! Gli consiglierei di non fare come me quando l’Inter…

Lucescu non ha dubbi: «PippoInzaghi? Ha dimostrato di esserebravoquanto suo fratelloSimone! Gli consiglierei di non farecome me quando l’Inter.» Le parole dell’ex tecnicoPrima dell’impresa compiuta da SimoneInzaghi, che è riuscito a condurre l’Inter alla sua seconda finale di Champions League nel giro di quattro anni alla guida del club, la famiglia Inzaghi ha avuto un altro motivo per festeggiare: la promozione in Serie A del Pisa allenato da Filippo. L’ex allenatore nerazzurro, Mircea Lucescu, ha commentato il lavoro dell’altro Inzaghi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport:LE PAROLE- «E’ ‘ la terza promozione in carriera, ha fatto sempre risultati senza mercati faraonici: ha dimostrato di esserebravo tanto quanto suo fratello. Per me ha tutto per prendere le redini di una grande squadra, e quando gliela proporranno deve prenderla subito. 🔗Internews24.com

