Lorde annuncia l’album Virgin e torna in Italia con un live a Bologna

Lordeannuncia il suo nuovo album in studio, intitolato Virgin, e il tour mondiale che farà tappa in ItaliaLordeannuncia il suo nuovo album in studio, intitolato Virgin e in uscita in tutto il mondo il 27 giugno. Si tratta del primo disco della superstar neozelandese da quattro anni a questa parte e promette di essere un’evoluzione coraggiosa per Lorde, dal punto di vista sonoro e dello storytelling. L’annuncio arriva dopo l’uscita del primo singolo What Was That, co-prodotto da Lorde, Jim E-Stack e Dan Nigro. Il brano ha ottenuto l’ovazione della critica per la sua energia dura e pura e per l’impatto emotivo immediato, offrendo un primo assaggio al mondo sonoro di Virgin.What Was That ha raggiunto la n.1 su Spotify USA, il primo brano di Lorde a raggiungere questo traguardo dal suo singolo Royals. 🔗.com © .com - Lorde annuncia l’album Virgin e torna in Italia con un live a Bologna

