Firenze, 8 maggio 2025 – Maati Moubakir è stato ucciso con una coltellata al cuore, dopo essere stato massacrato con calci, pugni, colpi di casco e altre pugnalate. A dirlo è il referto dell’autopsia eseguita dal medico legale Susanna Gamba, incaricato dal pm titolare dell’inchiesta, Antonio Natale, il 31 dicembre 2024. Il 17enne, morto all’alba del 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio dopo una serata passata in discoteca, non si è difeso. Non ha avuto il tempo. Sul suo corpo infatti non sono state rinvenute “lesioni tipiche da difesa”, perché non vedendo l’arma avvicinarsi non ha potuto neanche cercare di proteggersi. Le pugnalate inferte su Maati sono state in tutto cinque. Inflitte con due diversi coltelli (non rinvenuti nel corso delle indagini da parte dei carabinieri). Una ha interessato la parte fronto-orbitaria del viso, incidendo lievemente l’osso sottostante. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - L’omicidio dopo la discoteca, Maati finito con coltellata al cuore. “Non ha avuto il tempo di difendersi”

