Liza Colón-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man | Brand New Day

LizaColón-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New DayLizaColón-Zayas, interprete di uno dei personaggi preferiti dai fan nella serie The Bear su Disney+, ha concluso un accordo per unirsi a Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga di Spider-Man di Sony Pictures e Marvel Studios. I dettagli sul ruolo di LizaColón-Zayas rimangono incerti dal momento che i rappresentanti di Sony e Marvel hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.Brand New Day sarà il primo Spider-Man live-action dai tempi di Spider-Man: No Way Home, un fenomeno al botteghino che ha incassato oltre 1,9 miliardi di dollari alla sua uscita nel dicembre 2021. I dettagli della trama rimangono segreti, anche se No Way Home vede Peter a un punto di svolta, impegnato nel sacrificio estremo per salvare il multiverso dal caos. 🔗Cinefilos.it