LIVE Venezia-Schio 39-42 A1 basket femminile in DIRETTA | sorpasso delle vicentine nel terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE46-46 ANCORA SANTUCCI! TRIPLA E CINQUE PUNTI IN FILA, PAREGGIO E TIME-OUT Schio.43-46 Mariella Santucci alza la parabola e prova a suonare la carica per Venezia!41-46 GIORGIA SOTTANA! SOLO RETINA PER LA CAPITANA, +5 FAMILA.41-44 Costanza Verona col tiro dal gomito! +3 Schio.41-42 22 per Smalls a cronometro fermo: Venezia prende ossigeno e ritorna a -1.39-42 Taglio bellissimo di Costanza Verona! Break di 5-0 della Famila Wuber, time-out Reyer.39-40 SALAUN RISPONDE CON LA STESSA MONETA! ALTRO VANTAGGIO Schio.39-37 RISPONDE SUBITO FRANCESCA PAN! BOMBA E CONTRO-sorpassoVenezia.36-37 OLBIS ANDRE’! sorpassoSchio.36-35 Bomba di Laksa per il -1 Schio!36-32 Assist perfetto di Matilde Villa per Smalls: +4 Venezia!Punteggio ancora fermo sul 34-32 dopo quasi due minuti dall’inizio del terzoquarto. 🔗Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 39-42, A1 basket femminile in DIRETTA: sorpasso delle vicentine nel terzo quarto

