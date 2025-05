LIVE Italia-Germania 2-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | grande equilibrio nel quarto set 11-11

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE16-14 Diagonale stretta di Giovannini da zona 415-14 Out la diagonale di Giovannini da zona 415-13 Errore al servizio Italia15-12 Mano out Frosini da zona 214-12 Mano out Giovannini da zona 413-12 Mano out Tabakucs da zona 413-11 In rete il primo tempo di Weitzel12-11 Parallela di Omoruyi da zona 411-11 Primo tempo Weitzel11-10 Errore al servizio Italia11-9 Primo tempo dietro Squarcini10-9 Mano out Alsmeier da zona 410-8 Parallela di Frosini da seconda linea9-8 Errore al servizio Italia9-7 Invasione Germania8-7 Out Giovannini da zona 48-6 Muroooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii7-6 Diagonale di Giovannini da zona 46-6 Ancora in rete la fast di Cekulaev5-6 Out la fast di Cekulaev3-6 Vincente Hanle da seconda linea ma non certo perfetta la difesa azzurra3-5 Muro Cekulaev3-4 Errore al servizio Italia3-3 Muroooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2-3 Tocco vincente di Frosini da zona 21-3 Muro Cekulaev1-2 Ace Weitzel1-1 Primo tempo Weitzel1-0 Frosini senza rincorsa vincente da zona 225-17 Murooooooooooooooooooo Frosiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii L’Italia è tornata padrona del campo in questo terzo set!24-17 Errore Alsmeier in diagonale da zona 423-17 Vincente da seconda linea Frosini22-17 Sulle mani del muro Tabakucs da zona 422-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii21-16 Il pallonetto di Omoruyi da zona 420-16 Murooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19-16 Mano out Omoruyi da zona 418-16 Muro Cekulaev18-15 Errore al servizio Italia18-14 Mano out Giovannini da zona 417-14 Errore al servizio Italia17-13 Invasione aerea di Khon16-13 Murooooooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii15-13 Primo tempo Munarini14-13 Ace Alsmeier14-12 Primo tempo Weitzel, disattenta la difesa azzurra14-11 Primo tempo Munarini13-11 Mano out Frosini da zona 212-11 Ace Kohn12-9 Errore al servizio Italia12-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11-8 Vincente Omoruyi da zona 410-8 Out Frosini da seconda linea10-7 Out la diagonale di Alsmeier da zona 49-7 Cambi vincente di seconda intenzione8-6 Out Tabakucs da zona 47-6 Murooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii6-5 Diagonale di Omoruyi da zona 45-5 Errore Omoruyi3-5 Fallo della Germania2-5 Ace Hanle2-4 Primo tempo Cekulaev2-3 Muroooooooooooooooooooooooooooo1-3 Parallela di Frosini da seconda linea0-3 Diagonale di Hanle da zona 40-2 Ace Alsmeier20-25 Primo tempo di Cekulaev a chiudere un secondo set che ha visto la reazione delle tedesche guidate da Weitzel e Alsmeier: 1-120-24 Errore al servizio Germania19-24 Errore al servizio Italia19-23 Errore al servizio Germania18-23 Muro di Hanle18-22 Primo tempo Weitzel, implacabile18-21 Invasione Germania17-21 Il primo tempo di Weitzel chiude un’altra azione lunga e spettacolare!17-20 Ancora la diagonale stretta di Alsmeier17-19 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaal16-19 Errore al servizio Germania15-19 Palla spinta da zona 415-18 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 415-17 Palla spinta di Omoruyi da zona 414-17 Errore al servizio Italia14-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii13-16 Errore al servizio Germania12-16 Muro di Alsmeier12-15 Errore al servizio Italia12-14 Errore al servizio Germania11-14 Mano out Tabakucs da zona 411-13 Tocco vincente di Malual da zona 210-13 Vincente Hanle da zona 210-12 Vincente Omoruyi sulle mani del muro da zona 49-12 Primo tempo appena accennato di Weitzel9-11 Muroooooooooooooooooooo Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8-11 Parallela vincente di Omoruyi da zona 47-11 Out Sartori in primo tempo al termine di un’azione lunghissima7-10 Out Malual da seconda linea7-9 Parallela vincente di Alsmeier da zona 47-8 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii6-8 Out il primo tempo di Alsmeier5-8 Errore al servizio Germania4-8 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 44-7 Vincente Cekulaev da zona 24-6 Cambi vincente di seconda intenzione3-6 Ace Tabakucs3-5 Errore al servizio Italia3-4 Muroooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2-4 Muro Cekulaev2-3 Ace Weske2-2 Primo tempo Weitzel2-1 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal1-1 Parallela di Giovannini da zona 40-1 Primo tempo Weitzel25-18 Frosiniiiiiiiiiiiii! Mano out della nuova entrata (assieme a Eze) e l’Italia si aggiudica il primo set senza troppi patemi: 1-024-18 Mano out Omoruyi da zona 423-18 Primo tempo Munarini22-18 Errore al servizio Italia22-17 Errore al servizio Germania21-17 Primo tempo Weitzel21-16 Errore al servizio Germania20-16 La slash di Weske20-15 Vincente Malual da zona 219-15 Pallonetto di Alsmeier da zona 419-14 Primo tempo Weitzel19-13 Palla spinta sulle mani del muro di Malual da zona 218-13 Parallela vincente di Alsmeier da zona 418-12 Diagonale stretta di Omoruyi da zona 417-12 Vincente Omoruyi da zona 4 sulle mani del muro16-12 Pallonetto vincente di Tabacuks da zona 416-11 Primo tempo Munarini15-11 Sulle mani del muro l’attacco di Tabacuks da zona 415-10 Malual vincente da seconda linea14-10 Murooooooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii13-10 Errore Germania12-10 Vincente Giovannini da zona 411-10 Muro di Cekulaev su Giovannini11-9 Primo tempo di Weitzel a chiudere un’azione lunghissima e spettacolare!11-8 Mano out di Giovannini da zona 410-8 La parallela di Weshke da zona 210-7 Errore al servizio Germania9-7 Primo tempo Weitzel9-6 Mano out Alsmeier da zona 49-5 Vincente Malual da zona 28-5 Khon vince il contrasto a rete8-4 Out l’attacco di Weske molto staccata da rete7-4 La fast di Cekulaev7-3 Diagonale Omoruyi da zona 46-3 Primo tempo Cekulaev6-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5-2 Muroooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii4-2 Errore al servizio Italia4-1 Primo tempo Munarini3-1 Mano out Malual da zona 22-1 Malual perde il contrasto a rete2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1-0 La slash di Giovannini20. 🔗Oasport.it

