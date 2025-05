LIVE Italia-Germania 1-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | Weitzel trascina le tedesche al pareggio 20-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE8-6 Out Tabakucs da zona 47-6 Murooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii6-5 Diagonale di Omoruyi da zona 45-5 Errore Omoruyi3-5 Fallo della Germania2-5 Ace Hanle2-4 Primo tempo Cekulaev2-3 Muroooooooooooooooooooooooooooo1-3 Parallela di Frosini da seconda linea0-3 Diagonale di Hanle da zona 40-2 Ace Alsmeier20-25 Primo tempo di Cekulaev a chiudere un secondo set che ha visto la reazione delle tedesche guidate da Weitzel e Alsmeier: 1-120-24 Errore al servizio Germania19-24 Errore al servizio Italia19-23 Errore al servizio Germania18-23 Muro di Hanle18-22 Primo tempo Weitzel, implacabile18-21 Invasione Germania17-21 Il primo tempo di Weitzel chiude un’altra azione lunga e spettacolare!17-20 Ancora la diagonale stretta di Alsmeier17-19 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaal16-19 Errore al servizio Germania15-19 Palla spinta da zona 415-18 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 415-17 Palla spinta di Omoruyi da zona 414-17 Errore al servizio Italia14-16 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii13-16 Errore al servizio Germania12-16 Muro di Alsmeier12-15 Errore al servizio Italia12-14 Errore al servizio Germania11-14 Mano out Tabakucs da zona 411-13 Tocco vincente di Malual da zona 210-13 Vincente Hanle da zona 210-12 Vincente Omoruyi sulle mani del muro da zona 49-12 Primo tempo appena accennato di Weitzel9-11 Muroooooooooooooooooooo Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8-11 Parallela vincente di Omoruyi da zona 47-11 Out Sartori in primo tempo al termine di un’azione lunghissima7-10 Out Malual da seconda linea7-9 Parallela vincente di Alsmeier da zona 47-8 Muroooooooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii6-8 Out il primo tempo di Alsmeier5-8 Errore al servizio Germania4-8 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 44-7 Vincente Cekulaev da zona 24-6 Cambi vincente di seconda intenzione3-6 Ace Tabakucs3-5 Errore al servizio Italia3-4 Muroooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2-4 Muro Cekulaev2-3 Ace Weske2-2 Primo tempo Weitzel2-1 Muroooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal1-1 Parallela di Giovannini da zona 40-1 Primo tempo Weitzel25-18 Frosiniiiiiiiiiiiii! Mano out della nuova entrata (assieme a Eze) e l’Italia si aggiudica il primo set senza troppi patemi: 1-024-18 Mano out Omoruyi da zona 423-18 Primo tempo Munarini22-18 Errore al servizio Italia22-17 Errore al servizio Germania21-17 Primo tempo Weitzel21-16 Errore al servizio Germania20-16 La slash di Weske20-15 Vincente Malual da zona 219-15 Pallonetto di Alsmeier da zona 419-14 Primo tempo Weitzel19-13 Palla spinta sulle mani del muro di Malual da zona 218-13 Parallela vincente di Alsmeier da zona 418-12 Diagonale stretta di Omoruyi da zona 417-12 Vincente Omoruyi da zona 4 sulle mani del muro16-12 Pallonetto vincente di Tabacuks da zona 416-11 Primo tempo Munarini15-11 Sulle mani del muro l’attacco di Tabacuks da zona 415-10 Malual vincente da seconda linea14-10 Murooooooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii13-10 Errore Germania12-10 Vincente Giovannini da zona 411-10 Muro di Cekulaev su Giovannini11-9 Primo tempo di Weitzel a chiudere un’azione lunghissima e spettacolare!11-8 Mano out di Giovannini da zona 410-8 La parallela di Weshke da zona 210-7 Errore al servizio Germania9-7 Primo tempo Weitzel9-6 Mano out Alsmeier da zona 49-5 Vincente Malual da zona 28-5 Khon vince il contrasto a rete8-4 Out l’attacco di Weske molto staccata da rete7-4 La fast di Cekulaev7-3 Diagonale Omoruyi da zona 46-3 Primo tempo Cekulaev6-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5-2 Muroooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii4-2 Errore al servizio Italia4-1 Primo tempo Munarini3-1 Mano out Malual da zona 22-1 Malual perde il contrasto a rete2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1-0 La slash di Giovannini20. 🔗Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: Weitzel trascina le tedesche al pareggio, 20-25

