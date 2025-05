LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-2 Conference League 2025 in DIRETTA | Ezzalzouli segna subito ai supplementari!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE100? Gol di Ezzalzouli, contropiede spettacolare della squadra spagnola, Fiorentina-Betis 2-2.98? Beltran e Parisi dentro, fuori Gosens e Gudmundsson nella Fiorentina.96? Natan di testa, blocca De Gea.94? Due cambi per il Betis. Bakumbu e Fornals fuori, dentro Altimira e Ruibal nel Betis.92? Iniziano i tempi supplementari.96? Finiscono i tempi regolamentari, si va ai supplementari!94? Ultimi due minuti di partita.92? De Gea doppio miracolo su Antony.90? Fuori Fagioli, dentro Folorunsho nella Fiorentina.88? Fuori Sabaly, dentro Bellerin nel Betis.86? Ancora Gosens di testa manca l’appuntamento con la tripletta.84? Punizione per la Fiorentina da posizione invitante.82? Spinge la Fiorentina.80? Giallo per Kean, fallo di reazione.78? Possesso palla per la Fiorentina con Mandragora. 🔗Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-2, Conference League 2025 in DIRETTA: Ezzalzouli segna subito ai supplementari!

Ulteriori approfondimenti disponibili online

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE76? Giallo per Richardson, fallo a centrocampo.74? Fiorentina che prova il possesso palla prolungato.72? Acrobazia di Isco che finisce fuori.70? Natan di testa non trova il secondo palo.68? Con questo risultato ci saranno i supplementari.66? Si preparano dei cambi nella Fiorentina.64? Antony con il destro non fa male.62? Elzzalzouli con il destro spaventa De Gea. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE56? Partita di altissimo livello al momento.54? Gudmundsson per Mandragora atterrato ma non ci sarà calcio di rigore.52? Partita che può finire da entrambe le parti, Fiorentina viva.50? Gosens al volo sfiora la tripletta.48? Kean fermato in contropiede.46? Inizia il secondo tempo!21.50 Dopo la botta della punizione di Antony la Fiorentina si sveglia, trova una doppietta con Gosens che riporta in parità complessiva al momento. 🔗oasport.it

GOL E AZIONI SALIENTI 56` Contropiede dell`Empoli: Kouame sbaglia l`ultimo passaggio e regala il pallone alla difesa giallorossa. 45` Ancor... 🔗calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fiorentina-Betis Siviglia diretta: segui la semifinale di ritorno di Conference League; LIVE | Fiorentina-Betis 2-2: Ezzalzouli gela il Franchi e pareggia; Fiorentina-Betis Siviglia 2-1: si va ai supplementari / Diretta; LIVE - Conference League, Fiorentina-Betis 2-1: doppietta di Gosens, i viola completano la rimonta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fiorentina-Betis Siviglia, risultato in diretta: LIVE (0-0) - Visualizzazioni: 26 Fiorentina-Betis Siviglia, le due squadre stanno per scendere in campo, con la squadra viola che sogna la finale. Si ripartirà dal 2-1 dell’andata, anche se sarà tutta un’altra gar ... 🔗calciostyle.it

LIVE Fiorentina-Betis Siviglia, Conference League 2025 in DIRETTA: serve la rimonta per la finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Betis Siviglia, Conference League 2025, i viola ... 🔗oasport.it

Fiorentina-Betis Siviglia: le formazioni ufficiali - Alle 21 si gioca la semifinale di ritorno di Conference League. Si parte dal 2-1 per gli spagnoli nella gara di andata ... 🔗msn.com