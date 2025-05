LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-1 Conference League 2025 in DIRETTA | Kean non sfrutta un pallone in mischia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE76? Giallo per Richardson, fallo a centrocampo.74? Fiorentina che prova il possesso palla prolungato.72? Acrobazia di Isco che finisce fuori.70? Natan di testa non trova il secondo palo.68? Con questo risultato ci saranno i supplementari.66? Si preparano dei cambi nella Fiorentina.64? Antony con il destro non fa male.62? Elzzalzouli con il destro spaventa De Gea.60? Pochissima esperienza per Mendy, difesa tutta da inventare per il Betis.58? Fuori Lo Celso e Bartra, dentro Mendy e Elzzalzouli nel Betis.56? Partita di altissimo LIVEllo al momento.54? Gudmundsson per Mandragora atterrato ma non ci sarà calcio di rigore.52? Partita che può finire da entrambe le parti, Fiorentina viva.50? Gosens al volo sfiora la tripletta.48? Kean fermato in contropiede. 🔗Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: Kean non sfrutta un pallone in mischia!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 21 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

Il momento più atteso della stagione è arrivato. Questa sera, a partire dalle 21, si apre il sipario sul penultimo atto della Champions League... 🔗calciomercato.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE56? Partita di altissimo livello al momento.54? Gudmundsson per Mandragora atterrato ma non ci sarà calcio di rigore.52? Partita che può finire da entrambe le parti, Fiorentina viva.50? Gosens al volo sfiora la tripletta.48? Kean fermato in contropiede.46? Inizia il secondo tempo!21.50 Dopo la botta della punizione di Antony la Fiorentina si sveglia, trova una doppietta con Gosens che riporta in parità complessiva al momento. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorentina-Betis Siviglia diretta: segui la semifinale di ritorno di Conference League; LIVE | Fiorentina-Betis 2-1: Natan trattiene Kean, che reagisce. Ammoniti entrambi. Gosens sfiora il tris; Live Fiorentina - Betis Siviglia - UEFA Conference League: Punteggi & Highlights Calcio - 08/05/2025; Fiorentina-Betis Siviglia: dove in tv e streaming, a che ora, formazioni ufficiali, diretta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE | Fiorentina-Betis alle 21: Palladino con Kean-Gudmundsson per la rimonta - L'arbitro della gara sarà lo svedese Nyberg, assistenti Beigi-Soderkvus, quarto uomo Al-Hakim. Al Var ci sarà l'olandese van Boekel, con AVar Ruperti. (4-1-4-1) Vietes; Sabaly, Bartra, Natan, R.Rodrig ... 🔗informazione.it

Fiorentina-Betis Siviglia, risultato in diretta: LIVE (0-0) - Visualizzazioni: 26 Fiorentina-Betis Siviglia, le due squadre stanno per scendere in campo, con la squadra viola che sogna la finale. Si ripartirà dal 2-1 dell’andata, anche se sarà tutta un’altra gar ... 🔗calciostyle.it

Fiorentina-Betis Siviglia: le formazioni ufficiali - Alle 21 si gioca la semifinale di ritorno di Conference League. Si parte dal 2-1 per gli spagnoli nella gara di andata ... 🔗msn.com