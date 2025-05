LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 1-1 Conference League 2025 in DIRETTA | Gosens di testa pareggia i conti!

37? Serve ancora un gol per i supplementari.35? Gooooooooooooooool, Gosens, di testa trova il pari a seguito di un corner, Fiorentina-Betis 1-1.33? La Fiorentina ora ha bisogno di 2 gol per i supplementari.31? Gol di Antony, punizione sul palo del portiere che sorprende De Gea, Fiorentina-Betis 0-1.29? La Fiorentina non riesce ancora a chiudere il Betis in area di rigore.27? Sinistro di Mandragora che non trova la porta.25? Partita che è entrata nel vivo, occasioni da entrambe le parti.23? Miracolo di De Gea che respinge un sinistro di Antony.21? Comuzzo al tiro a botta sicuro, si salva il Betis sulla linea di porta.19? Kean punta tre uomini e va al tiro, pallone alto.17? Tiro di Lo Celso bloccato dalla difesa viola.15? Fuorigioco di Gudmundsson cercato dopo una punizione.

