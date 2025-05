L’Italia benedice il nuovo Papa Meloni | Guarderemo a Lei come guida in questo tornante difficile della storia

Decine, centinaia i commenti emozionati, le preghiere, le “felicitazioni” delL’Italia alla notizia della fumata bianca, alla quarta votazione, che annuncia al mondo l’elezione del successore di Papa Francesco, il cardinale nordamericano, domenicano, Robert Francis Prevost: Leone XIV. Dalla premier ai ministri ai leader di maggioranza e opposizione è un coro di ‘auguri’ e di preghiere. La premier Giorgia Meloni con “affetto filiale” firma una lettera indirizzata al Santo Padre per porgere le felicitazioni personali e del governo italiano per l’elezione al Soglio di Pietro. “I signori cardinali, guidati dallo Spirito Santo, hanno individuato nella Sua persona la guidadella Chiesa universale”, scrive la premier. “Lo hanno fatto consapevoli del fatto che il mondo sta affrontando un “tornantedellastoria tanto difficile quanto complesso”, come ha ricordato il Cardinale Decano nell’omelia pronunciata durante la Messa pro eligendo Romano Pontifice. 🔗Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Italia “benedice” il nuovo Papa, Meloni: “Guarderemo a Lei come guida in questo tornante difficile della storia”

Se ne parla anche su altri siti

Per chi “tifa” il governo al conclave? La domanda sembra assillare i retroscenisti, che ogni giorno propongono letture, analisi, indiscrezioni su quando l’esecutivo auspichi o tema questo o quel “papabile”, conservatore nel primo scenario, progressista nell’altro. Oggi è la volta del Fatto quotidiano, sul quale si legge che «Anche in conclave è Meloni vs Macron: incubo Zuppi a Chigi».Per chi “tifa” il governo al conclave?Ora, è probabile, com’è naturale che sia, che all’interno del governo vi sia uno spiccato interesse per chi sarà il nuovo Pontefice, che d’altra parte, oltre che capo ... 🔗secoloditalia.it

Gesualdo (AV) – Prosegue con regolarità e partecipazione il ciclo di congressi cittadini promossi da Fratelli d’Italia nella provincia di Avellino. Nella giornata di ieri si è svolto il congresso del circolo cittadino di Gesualdo, culminato con l’elezione, per acclamazione, del dott... 🔗avellinotoday.it

Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. 🔗secoloditalia.it

Cosa riportano altre fonti

L'Italia benedice il nuovo Papa, Meloni: Guarderemo a Lei come guida in questo tornante difficile della storia; Papa Leone XIV saluta e benedice il mondo: «La pace sia con tutti voi» ·; Papa Leone XIV saluta e benedice il mondo: «La pace sia con voi» ·; Conclave, il papabile cardinale Tobin benedice gay e clandestini | .it. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuovo papa, le reazioni nel mondo. Cardinale Versaldi: «Fumata bianca arrivata presto è Chiesa unita» - Il 267esimo Papa è stato eletto al quarto scrutino. L'ultimo Pontefice ad essere eletto al quarto scrutinio è stato Benedetto XVI il 19 aprile del 2005. Ecco le ... 🔗leggo.it

Nuovo papa, le reazioni nel mondo. Orban: una nuova speranza. Di Segni: auguri di successo per impegnativa missione - Il 267esimo Papa è stato eletto al quarto scrutino. L'ultimo Pontefice ad essere eletto al quarto scrutinio è stato Benedetto XVI il 19 aprile del 2005. Ecco le ... 🔗ilmessaggero.it

Nuovo Papa, chi è il cardinale Dominique Mamberti che annuncerà il pontefice: le origini corse - «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam». Vi annuncio una grande gioia: abbiamo il Papa. Saranno queste le parole che pronuncerà (intorno alle 19) ... 🔗msn.com