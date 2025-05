L’Italia al cospetto del Papa | Mattarella la premier la sinistra La politica accoglie il nuovo Pontefice

Roma, 9 maggio 2024 – I commenti fioccano uno dopo l’altro. Trattandosi di leader politici forse è inevitabile che, ancora prima che sia partito davvero, cerchino nel pontificato di Leone XIV sostegno e supporto alle loro visioni del mondo. Del resto, chi potrebbe prestarsi meglio di un Papa che sceglie un nome pesante: il predecessore, Leone XIII, con l’enciclica sociale Rerum Novarum, favorì non solo la rinascita del cattolicesimo religioso, ma anche del cattolicesimo politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i ministri del suo governo durante la commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite nell'Aula di Montecitorio, Roma, 23 aprile 2025. Italian Prime Minister Giorgia Meloni with ministers of his Government during the commemoration of Pope Francis in the joint Chambers in the Montecitorio Hall in Rome, Italy, 23 April 2025. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Italia al cospetto del Papa: Mattarella, la premier, la sinistra. La politica accoglie il nuovo Pontefice

(Adnkronos) – L'Italia garantirà impegno per pace, diritti inviolabili, dignità e libertà'. Lo assicura il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Leone XIV. "Nel partecipare al 'gaudium magnum' annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidi […]L'articolo Papa Leone XIV, Mattarella: “Italia garantirà impegno per pace”. 🔗.com

La morte di Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco, avvenuta questa mattina, ha scosso profondamente il mondo politico e istituzionale a livello globale, così come in Italia. Dalla presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, ecco i messaggi di cordoglio in Italia.“Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato”, ha scritto in un nota il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗formiche.net

