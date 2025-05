La diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi ha debutta to ieri sera su Canale 5 con una serata piena di colpi di scena e mistero. In apertura, il debutto è stato contraddistinto da imprevisti che hanno catturato l’attenzione del pubblico e lasciato spazio a numerosi interrogativi sin dai primi istanti della trasmissione. Inizio inaspettato e novità . L'articolo L’Isola dei Famosi debutta con imprevisti : Giarrusso infortunato ed esclusa Ibiza Altea è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

L’Isola dei Famosi, spunta dai social il primo nome di un concorrente: cosa emerge dalla nuova indiscrezione L’Isola dei Famosi sta per riaccendere i motori. Il reality show tornerà presto su Canale 5 con una nuova edizione. Chi ci sarà alla conduzione? Stando ad alcuni rumors, potrebbe esserci Veronica Gentili, e in studio in qualità di opinionista invece potrebbe ritornare Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che potrebbe essere proprio la Luxuria a ritornare nel reality show come opinionista dopo la recente esperienza vissuta da conduttrice. 🔗361magazine.com