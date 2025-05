L’Isola dei Famosi da Antonella Fiordelisi a Jessica Morlacchi | ecco per chi fanno il tifo

L’Isola dei Famosi, da AntonellaFiordelisi a JessicaMorlacchi: fanno il tifo per due naufraghe: ecco chi sonoL’Isola dei Famosi, i nuovi naufraghi sono appena sbarcati in Honduras per iniziare questa inedita avventura televisiva. Al timone Veronica Gentili durante la prima puntata ha avuto modo di presentare tutti i concorrenti che si dividono in due gruppi: senatori e giovani.Leggi anche L’Isola dei Famosi, le decisioni dei leader, cosa è accaduto in direttaSia AntonellaFiordelisi che JessicaMorlacchi hanno partecipato al Grande Fratello ma non si sono mai avventurate nell’esperienza delL’Isola in Honduras. Le due ex gieffine con delle stories Instagram hanno espresso pubblicamente il loro tifo per delle naufraghe. AntonellaFiordelisi supporta Patrizia Rossetti, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. 🔗361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, da Antonella Fiordelisi a Jessica Morlacchi: ecco per chi fanno il tifo

