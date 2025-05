L’incredibile storia di Battistina e del giovane che salvò dai lager nazisti | un bastone una fotografia e un ritorno

BUSTO ARSIZIO – Una fotografia , ingiallita dal tempo, un nome, Battistina Saska, una dedica e una data, 25 luglio 1945. Quel giorno di 80 anni fa Angioletto Castiglioni, sopravvissuto al lager nazista di Flossenburg e alla terribile marcia della morte, saliva sul treno che da Praga lo avrebbe riportato a casa, a Busto Arsizio. Aveva 22 anni, camminava a fatica, provato dalle sofferenze patite nel campo di concentramento, si aiutava con un bastone , donatogli da una crocerossina cecoslovacca, Marta, che lo aveva assistito in ospedale a Terezin, dove era arrivato ferito. Il bastone di Marta e la fotografia di Battistina : due ricordi preziosi conservati per tutta la vita. Sempre nel portafoglio, con i volti più cari, la moglie, i genitori, la fotografia di Battistina ricordata con gratitudine con Marta quando l’ex deportato, matricola 43549 di Flossenburg, incontrava i giovani nelle scuole. 🔗 Ilgiorno.it

L’incredibile storia della maratoneta indigena che corre coi sandali e rifiuta le scarpe degli sponsor - In Messico è considerata un’eroina nazionale e nel resto del mondo un esempio di fedeltà alle proprie origini visto che corre con i sandali e gli abiti Raramuri, o Tarahumara, tutti colorati. E quei colori sgargianti sono diventati proprio l’emblema di María Lorena Ramírez Hernández, maratoneta trenten...Prosegui la lettura 🔗 milleunadonna.it

La storia di Patti Zhou, la più giovane allo Swatch Nines Snow 2025: “Un onore far parte del team, sogno i Giochi Olimpici” - La storia di Patti Zhou, astro nascente dello snowboard e del surf, si presenta praticamente da sola. Classe 2011, l’atleta di Pechino ha da poco compiuto tredici anni e sembra già avere le idee chiare per il futuro, oltre ad una spiccata personalità. Elementi fondamentali per la crescita di un professionista, ma anche perfettamente compatibili con le idee di Swatch, che solo pochi giorni fa ha ufficializzato il suo ingresso nel Proteam. 🔗sportface.it