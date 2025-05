L’Europa e gli Stati Uniti costretti a soddisfare la sete dei data center

L’Occidente non è immune alle nuove sfide legate all’intelligenza artificiale: è in quest’area del globo, infatti, che si registra la maggiore concentrazione di nuovi data center, i quali ospitano l’infrastruttura . L’Europa e gli Stati Uniti costretti a soddisfare la sete dei data center il manifesto. 🔗Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’Europa e gli Stati Uniti costretti a soddisfare la sete dei data center

Dazi, Crolla “Stati Uniti ed Europa troveranno un accordo” - MILANO (ITALPRESS) – “Il rapporto Italia-Stati Uniti va oltre il dato commerciale, che è fortissimo. Io non posso immaginare una relazione più alla pari e più virtuosa di quella che abbiamo sempre vissuto con gli Usa. C’è un momento di incertezza, di grande volubilità, ma si supererà”. Lo afferma Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, la Camera di Commercio Americana in Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. 🔗ildenaro.it

Per gli aiuti all’Ucraina, l’Europa si è già impegnata più degli Stati Uniti - Negli ultimi tre anni, non solo le cause della guerra in Ucraina, ma anche l’origine e l’entità degli aiuti internazionali sono state oggetto di disinformazione. Nei circoli filo-russi e tra coloro contrari all’assistenza a Kyjiv si è diffusa una narrazione conveniente per chi parla di «guerra per procura» tra Stati Uniti e Russia: l’idea che l’Europa abbia avuto un ruolo marginale, lasciando agli americani il peso principale del supporto militare. 🔗linkiesta.it © linkiesta.it - Per gli aiuti all’Ucraina, l’Europa si è già impegnata più degli Stati Uniti

Nato senza Stati Uniti, l'Europa potrebbe sopravvivere? Armi, portaerei, missili, soldati: i numeri - Nell'ultimo mese l'amministrazione di Donald Trump ha agito in maniera piuttosto imprevedibile, soprattutto nei confronti di alcuni alleati storici degli Stati Uniti: dai dazi al Canada agli... 🔗ilmessaggero.it © ilmessaggero.it - Nato senza Stati Uniti, l'Europa potrebbe sopravvivere? Armi, portaerei, missili, soldati: i numeri

L’Europa non è in grado di difendersi senza gli Stati Uniti - L'Europa manca di capacità fondamentali: trasporti aerei pesanti, navi cargo militari, veicoli per il trasporto di carri armati. 🔗startmag.it

