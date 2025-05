Lettera di Meloni a Prevost | Guida e punto di riferimento Servono scelte coraggiose

Giorgia Meloni ha salutato l'elezione di Papa Prevost con un messaggio sui social: "Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l'inizio del suo pontificato. In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un'eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l'Italia guarda con rispetto e speranza". La presidente del Consiglio ha inoltre inviato una Lettera , pubblicata da Palazzo Chigi, al nuovo Pontefice: “Gli italiani guarderanno a Lei come Guida e punto di riferimento , riconoscendo nel Papa e nella Chiesa quell'autorità spirituale e morale che deriva dal suo inesauribile messaggio di amore, carità e speranza, che sgorga dalla Parola di Dio. 🔗 Iltempo.it

