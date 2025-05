Leone XIV rompe con lo stile di Francesco | mozzetta rossa stola d’oro e il ritorno alla solennità papale

L’8 maggio 2025, quando Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni, non è stato solo il primo Pontefice americano della storia a salutare il mondo. È stato anche il primo, dopo oltre dieci anni, a riaccendere l’immaginario papale fatto di trine, velluti e ricami dorati. Con la mozzettarossa sulle spalle e la stola cerimoniale in oro ricamata a fili sacri, Robert Francis Prevost ha scelto di raccontare la sua visione del papato attraverso un linguaggio silenzioso ma potentissimo: quello dei simboli sartoriali. Un ritornoallasolennità, certo, ma senza arroganza. Anzi, con l’umiltà negli occhi lucidi di chi sa il peso – anche visivo – del ruolo che sta assumendo.La veste papale che racconta (molto più) di un abitoIl nuovo Papa, entrato nella storia già per il solo fatto di essere statunitense, ha sorpreso tutti al primo affaccio mostrandosi in una veste papale che sembrava uscita da un’altra epoca. 🔗Dilei.it © Dilei.it - Leone XIV rompe con lo stile di Francesco: mozzetta rossa, stola d’oro e il ritorno alla solennità papale

