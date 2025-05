leone xiv perché prevost ha scelto questo nome e la profezia

Papa Leone XIV ha un nome molto importante. Il cardinale Prevost ha infatti scelto l'appellativo che è appartenuto a ben tredici pontefici prima di lui nella storia della Chiesa. Leone, come nome papale, è stato scelto da tredici Papi della Chiesa cattolica, e "Leone" (dal latino "Leo") significa "fierezza, coraggio, nobiltà". La scelta di questonome potrebbe essere legata a una devozione al felino, simbolo di queste qualità, oppure ad altri fattori, come l'omaggio a un predecessore o una semplice preferenza personale. Prima di Prevost, bisogna ricordare l'ultimo predecessore ad avere questonome: Papa Leone XIII (in latino: Leo PP. XIII, nato Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci; Carpineto Romano, 2 marzo 1810 – Roma, 20 luglio 1903) è stato il 256º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 20 febbraio 1878 fino alla morte. 🔗Liberoquotidiano.it

