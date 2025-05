Leone XIV l’omaggio in spagnolo del primo Papa americano | cosa ha detto

(Adnkronos) – Robert Francis Prevost ha utilizzato principalmente l'italiano per rivolgersi ai fedeli nel suo primo discorso come PapaLeone XIV, ma ha tenuto a dire qualche frase anche in spagnolo. Un omaggio alla diocesi del Perù dove è stato missionario per oltre un decennio. "Se mi permettete voglio rivolgere un saluto a tutti e . 🔗Periodicodaily.com

