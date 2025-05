Leone XIV | l’erede di Francesco O forse no

Sembrerebbe essere un’elezione in continuità con il pontificato di papa Francesco. Robert Francis Prevost, appena diventato pontefice con il nome di Leone XIV, ha citato e ringraziato più volte il predecessore durante il discorso pronunciato dal balcone di San Pietro. Non solo. È stato creato cardinale da Jorge Mario Bergoglio nel 2023. Ed era considerato molto vicino a lui su vari temi dirimenti: dall’accoglienza dei migranti alla sinodalità. Tutto, di per sé, lascerebbe quindi intendere che Prevost sia un progressista in netta continuità con il papa precedente.Ciononostante, bisogna fare attenzione. Che il nuovo pontefice, almeno sulla carta, non possa essere ascritto al fronte dei “conservatori” è un dato di fatto. Ciò detto, il modo con cui si è presentato al mondo dal balcone di San Pietro ha marcato una certa discontinuità rispetto a Francesco. 🔗Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV: l’erede di Francesco. O forse no

Ulteriori approfondimenti disponibili online

ROMA (ITALPRESS) – In una piazza San Pietro gremita da migliaia di fedeli, la voce di alcuni di loro dopo la prima benedizione Urbi et Orbi del nuovo Papa Leone XVI, lo statunitense Robert Francis Prevost.xc3-xb1/mca2/satUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Nato il 14 settembre 1955 a Chicago, Robert Francis Prevost – Papa Leone XIV – è una figura di spicco nella Chiesa cattolica contemporanea. Missionario in Perù per oltre un decennio, ha ricoperto per due mandati consecutivi alla guida dell’Ordine degli Agostiniani e ha servito come vescovo nella diocesi di Chiclayo.Ordinato cardinale da Papa FrancescoNel 2023 Papa Francesco lo ha nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, conferendogli un ruolo cruciale nella selezione dei vescovi a livello globale. 🔗lanotiziagiornale.it

Si è affiacciato in piazza San Pietro alle 19,24. Lo statunitense Robert Francis Prevost, 69 anni, è il successore di Pietro. Primo Papa agostiniano, è il secondo pontefice americano dopo Francesco.Considerato progressista su alcuni temi, come l’accoglienza dei migranti e il cambiamento climatico, Prevost è visto come conservatore ad esempio sui diritti civili.A differenza di Bergoglio Prevost è nordamericano: nasce il 14 settembre 1955 a Chicago nell’Illinois (Usa), in una famiglia di migranti. 🔗bergamonews.it

Se ne parla anche su altri siti

Leone XIV: l’erede di Francesco. O forse no; Habemus Papam: chi è Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV; Papa Leone XIV ha un passato da tennista, il curioso dettaglio sul nuovo pontefice Prevost; Il nuovo Papa è Prevost. Ha scelto il nome di Leone XIV. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Leone XIV: l’erede di Francesco. O forse no - Il nuovo pontefice sembra essere in netta continuità con il predecessore. Ma la situazione potrebbe rivelarsi più complessa di quanto appare ... 🔗panorama.it

Papa Leone XIV ha un passato da tennista, il curioso dettaglio sul nuovo pontefice Prevost - Da quanto è noto Leone XIV ha un passato da giocatore di tennis, sport che ama tuttora molto, ma che non pratica quasi più. Nato il 14 settembre 1955 a Chicago, nell'Illinois, da madre di origini ... 🔗corrieredellosport.it

Chi è Robert Francis Prevost, Leone XIV, primo Papa degli Stati Uniti - Chi è Robert Francis Prevost, il nuovo Papa Leone XIV: età, da dove viene, la biografia da cardinale, il rapporto con Papa Francesco. Tutto sul 267° Pontefice. 🔗gazzetta.it