Leone XIV la sorpresa di monsignor Seccia | Non mi aspettavo il nome di Prevost

LECCE – L’agostiniano Robert Francis Prevost è il nuovo papa della Chiesa cattolica. Il pontefice, originario di Chicago, che ha scelto il nome di Leone XIV, è il primo nella storia ad arrivare dall’America settentrionale. E la sua elezione ha stupito più di qualcuno. Fra cui l’arcivescovo di. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - Leone XIV, la sorpresa di monsignor Seccia: “Non mi aspettavo il nome di Prevost”

