Leone XIV il mondo in guerra si ferma per l’omaggio al nuovo Papa Da Putin a Zelensky a Netanyahu i messaggi dei leader

Robert Francis Prevost è stato eletto Papa nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio, e ha scelto il nome di Leone XIV. L’annuncio del nuovo Pontefice ha suscitato subito molte reazioni in tutto il mondo. Tra i primissimi leader a congratularsi con il nuovoPapa è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ma è presto arrivato anche il benvenuto delle autorità europee e dai leader internazionali.Gli auguri dei leader Ue«Ci congratuliamo sinceramente con Sua Santità Leone XIV per la sua elezione a Papa e capo della Chiesa cattolica. Milioni di europei traggono quotidianamente ispirazione dall’impegno costante della Chiesa per la pace, la dignità umana e la comprensione reciproca tra le nazioni. Siamo fiduciosi che PapaLeone XIV userà la sua voce sulla scena mondiale per promuovere questi valori condivisi e incoraggiare l’unità nella ricerca di un mondo più giusto e compassionevole», hanno scritto in una dichiarazione congiunta il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. 🔗Open.online

Approfondimenti da altre fonti

Papa Leone XIV: eredita da Bergoglio la parola “pace” in un mondo in tempesta - Lo Spirito Santo, fanno notare in Vaticano, ha cambiato lingua: è arrivato all'inglese passando per lo spagnolo. Papa Robert Francis Prevost, Leone XIV, é il primo Pontefice americano negli oltre duemila anni della storia della Chiesa. Diciamo che rappresenta tutto il continente americano, perché, nato a Chicago, ha avuto le principali esperienze pastorali missionarie in Perù. Fatemi subito esprimere un pensiero che credo sia quello che alberga, da questo pomeriggio, nella testa del nuovo Pontefice: eredita da Bergoglio la parola "pace" ma in un mondo ormai in piena tempestaL'articolo Papa ... 🔗.com

Prevost è il nuovo Papa, i leader del mondo salutano Leone XIV - (Adnkronos) – Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa. Il primo Pontefice americano, eletto al quarto scrutinio, ha scelto il nome di Leone XIV. Il cardinale è nato 69 anni fa a Chicago ma è anche cittadino del Perù. Prevost, infatti, ha acquisito la doppia cittadinanza nel 2015 dopo aver trascorso la maggior parte della […] 🔗periodicodaily.com

Meloni a Leone XIV: bene richiamo alla pace, mondo ne ha bisogno - Roma, 8 mag. (askanews) – “La nostra casa si fonda sulla sintesi straordinaria tra fede e ragione. Sintesi che ha permesso alla civiltà italiana ed europea di concepire un mondo nel quale la persona è centrale, la vita è sacra, gli uomini sono liberi e di eguale dignità, lo Stato e la Chiesa sono distinti ma si rispettano reciprocamente, e crescono insieme. Civiltà che rispetta le identità altrui senza però rinnegare la propria, e che costruisce pace laddove altri seminano morte e distruzione. 🔗ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Leone XIV, il mondo (in guerra) si ferma per l'omaggio al nuovo Papa. Da Putin a Zelensky a Netanyahu, i messaggi dei leader; Il nuovo Papa è Prevost, si chiamerà Leone XIV. Il Conclave in diretta; Il “Papa della pace” visto sul fronte di guerra. Mons. Ryabukha (Donetsk), “le sue parole ci hanno dato tanta speranza”; Il Papa è Robert Francis Prevost, sarà Leone XIV: La prima preghiera è per la pace nel mondo' - LIVE. 🔗Cosa riportano altre fonti

Leone XIV, un missionario mite alle prese con le sfide di un mondo polarizzato - Prevost rappresenta un’America diversa da quella Maga: è anche una risposta a JD Vance, impegnato per la pace, è un uomo mite e calmo, chiamato a compiere una fondamentale opera di mediazione in un mo ... 🔗editorialedomani.it

Papa Leone XIV, le sfide di Prevost per la Chiesa che verrà: guerre, celibato dei preti, ruolo delle donne, abusi sessuali - La sabbia nella clessidra scorre molto più lentamente in Vaticano che nel resto del mondo... Le urgenze, gli inevitabili cambiamenti, le riforme, i ponti e i muri, vengono affrontati con ... 🔗msn.com

Il “Papa della pace” visto sul fronte di guerra. Mons. Ryabukha (Donetsk), “le sue parole ci hanno dato tanta speranza” - Clero riunito nella Regione di Dnipro, a pochi chilometri dal fronte nell’estremo est dell’Ucraina, per seguire le prime parole pronunciate da Papa Leone XVI. “In un momento in cui tutti ci domandiamo ... 🔗difesapopolo.it