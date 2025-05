Leone XIV e il ritorno alla solennità del papato

Il primo Papa americano riscopre il significato dei simboli papali con umiltà e rispetto. Leone XIV: un nuovo inizio per il papato tra tradizione e modernità

L’8 maggio 2025, quando Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni, non è stato solo il primo Pontefice americano della storia a salutare il mondo. È stato anche il primo, dopo oltre dieci anni, a riaccendere l’immaginario papale fatto di trine, velluti e ricami dorati. Con la mozzetta rossa sulle spalle e la stola cerimoniale in oro ricamata a fili sacri, Robert Francis Prevost ha scelto di raccontare la sua visione del papato attraverso un linguaggio silenzioso ma potentissimo: quello dei simboli sartoriali. 🔗dilei.it

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 08 maggio 2025 "Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto 'con voi sono cristiano e per voi Vescovo'. 🔗iltempo.it

Pronunciano i voti di povertà, castità e obbedienza, vivendo in comunità fraterne. Sono presenti in 50 Paesi e gestiscono parrocchie, scuole, università e missioni 🔗repubblica.it

