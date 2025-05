Leone XIV è il primo Papa americano della storia la profezia di The Young Pope con Lenny Belardo

Il primoPapaamericano, eletto subito dopo un ponteficato di chiara impronta progressista. Se quella di Paolo Sorrentino non è una profezia, poco ci manca. Robert Francis Prevost, infatti, è il primo pontefice dellastoria a essere nato negli Stati Uniti. Esattamente come LennyBelardo, il protagonistra di The YoungPope, serie culto del regista premio Oscar, trasmessa da Sky tra l’ottobre e il novembre del 2016.Interpretato da Jude Law, il giovane arcivescovo di New York viene eletto a sorpresa Papa quando ha ancora solo 47 anni: è il più giovane dellastoria e il primo a essere nato negli Stati Uniti. Dietro a quell’elezione ci sono le manovre del potente cardinale Angelo Voiello (interpretato da Silvio Orlando) che punta ad avere un pontefice manovrabile. Strategia errata, visto che Belardo si dimostra subito un osso duro: sceglie il nome di Pio XIII, richiamandosi subito ai suoi predecessori più reazionari. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Leone XIV è il primo Papa americano della storia, la profezia di The Young Pope con Lenny Belardo

Altre fonti ne stanno dando notizia

?? Habemus Papam: Il Primo Emozionante Discorso di Papa Leone XIV | "La Pace Sia Con Voi" ? - "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!"Il mondo si ferma, la Piazza San Pietro esplode in un applauso carico di emozione: Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Cardinal Prevost, è il nuovo Papa, 267esimo successore di Pietro.Un momento solenne, storico, carico di significato per la Chiesa cattolica e per milioni di fedeli nel mondo.?? Dalla Loggia centrale della Basilica Va... 🔗digital-news.it

Papa Leone XIV si affaccia e pronuncia il suo primo discorso VIDEO - Questa sera Papa Leone XIV , preceduto dalla Croce , si è affacciato alla Loggia esterna della Benedizione della Basilica Vaticana per salutare il popolo e impartire la Benedizione Apostolica "Urbi et Orbi" . Prima della Benedizione il nuovo Papa ha rivolto ai fedeli le parole che seguono: Parole del Santo Padre La pace sia con tutti voi! Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del.. 🔗feedpress.me

Il primo discorso di Papa Leone XIV (integrale) - La pace sia con tutti voi!Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch’io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi!Questa è la pace del Cristo Risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Cosa riportano altre fonti

Le congratulazioni di Trump a Leone XIV: Primo Papa americano, è un onore; Leone XIV è il primo papa statunitense; Leone XIV, il nuovo Papa; Papa Leone XIV: la biografia del primo pontefice nordamericano della storia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Leone XIV, le profezie sul primo papa americano: da The Young Pope al fotomontaggio di Trump - La realtà tavolta supera la fantasia. Così è successo con Papa Leone XIV, il primo Pontefice statunitense. Una situazione che era già stata immaginata da Paolo ... 🔗msn.com

Papa Leone XIV, il primo a leggere un discorso scritto: torna la mantellina rossa, le lingue parlate e la “festa” a Chicago - Robert Francis Prevost è stato eletto papa, con il nome di Papa Leone XIV. Diverse le curiosità sul nuovo pontefice: 69 anni (70 li farà a settembre) è il ... 🔗msn.com

Papa Leone XIV: «La pace sia con tutti voi, costruiamo ponti». E ringrazia Bergoglio. Il discorso in italiano e spagnolo (ma non in inglese) - «La pace sia con tutti voi». Queste le prime parole del nuovo Papa. «Grazie a papa Francesco», l'ultimo passaggio del discorso dalla loggia di San Pietro. 🔗msn.com