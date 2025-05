Lenovo Legion 9i presentato il nuovo laptop da gaming per conquistare la vittoria sul campo

Oggi, al Tech World Shanghai 2025, Lenovo annuncia il nuovoLenovoLegion 9i (18”, 10), un laptopgaming progettato su misura dei gamer e degli sviluppatori di videogiochi, in grado di offrire un’esperienza di gioco e sviluppo senza precedenti, grazie a funzionalità personalizzate per ogni esigenza.“Il LenovoLegion 9i (18”, 10) è disegnato per stabilire un nuovo standard nei laptopgaming, offrendo prestazioni eccezionali sia per i giocatori che per i creativi”, ha dichiarato Jun Ouyang, Senior Vice President e General Manager del Consumer Segment, Intelligent Devices Group, Lenovo. “Grazie alla migliore configurazione hardware, all’intelligenza artificiale e alla possibilità di supporto 3D in 2K, offre un’esperienza di gioco senza precedenti e la potenza necessaria per creare nuovi titoli avvincenti”. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - Lenovo Legion 9i, presentato il nuovo laptop da gaming per conquistare la vittoria sul campo

