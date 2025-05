l elezione dell eretico formale cardinal prevost deve essere considerata invalida

L’elezione del Cardinal e Prevost deve essere considerata invalida , in virtù della Bolla di Papa Pio IV, ''Cum ex apostolatus officio'' 🔗 Imolaoggi.it

Non solo Campania: definita la data dell’inizio del Conclave per l’elezione del nuovo Papa - Tempo di lettura: 3 minutiIL CONCLAVE DAL 7 MAGGIO, PASSO INDIETRO DI BECCIU GIÀ OLTRE 70MILA A ROMA SULLA TOMBA DI PAPA FRANCESCOIl conclave si aprirà il pomeriggio del 7 maggio. Sarebbe pronto al passo indietro il cardinale sardo Becciu, che non dovrebbe così far parte della riunione per eleggere il nuovo papa. Cappella Sistina chiusa al pubblico già da ieri. Sono stati intanto già oltre 70mila i fedeli che hanno reso omaggio alla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore, in un pellegrinaggio incessante. 🔗anteprima24.it