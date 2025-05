Le reazioni della politica italiana e mondiale a elezione di Papa Leone XIV Meloni | “Disperato bisogno di pace”

Dopo gli auguri di Trump, Giorgia Meloni ha scritto una lettera per congratularsi con il nuovo Pontefice. Tra i leader internazionali, le prime reazioni arrivano dal presidente francese Emmanuel Macron, dai premier Volodymyr Zelensky, Keir Starmer e dai principali vertici delle istituzioni Ue. In Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani si sono affrettati a esprimere la vicinanza al nuovo Pontefice, seguiti dai leader delle opposizioni, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. 🔗 Fanpage.it

Mondiale di Tiramisù, pasticcera di Mirto vince la selezione italiana - Milena Russo Testagrossa ha vinto la selezione italiana per il Mondiale di Tiramisù*. Il 25 e 26 febbraio la Fiera del Tirreno di Marina di Carrara è stata il palcoscenico della selezione italiana per il prestigioso Mondiale di Tiramisù. A trionfare in questa competizione è stata Milena... 🔗messinatoday.it